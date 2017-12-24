Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 24 декабря
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 24 декабря
4
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Ищу тебя. Рейтинг лучших работодателей Украины 6783
- 10 років. Дякую, Києве, за твоїх людей 3070
- Ещё один день войны. Репортаж из Широкино 1944
- Грозные дни. Репортаж из Иерусалима 2154
- Как Киев сползает в Днепр. История столичных оползней 3466
- Не только в голове. Зачем украинцы едят тараканов 2041
- Дикий синхрон. Как в Киеве появилось пространство для белых ворон 2584
- Лезгинка под бандуру. Как украинцы реформировали Грузию 2026
- Репетиция с Орфеем. Мафия засыпает, город просыпается 1552
- Философия п…ца, или Все оттенки чёрного. Как новый фильм Каурисмяки дарит надежду 5015
- Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 6187 / 8272
- На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 5483 / 9126
- Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 4953 / 5526
- Одесский припортовый завод нашел нового партнера 4536 / 5126
- Минимальная зарплата с 1 января вырастет на 17% 3058 / 19968
- Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 2497 / 3083
- СЦККнули. Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса 2325 / 3613
- Курс биткоина сегодня опускался ниже 11 тыс. долларов 2028 / 3702
- 100 самых влиятельных украинцев 1831 / 8024
- Названо главное научное открытие года 1572 / 1807
- Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 59 / 8272
- Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 18 / 46642
- Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 12 / 5526
- Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 10 / 3083
- СЦККнули. Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса 7 / 3613
- Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных 5 / 1485
- Астрономы выдвинули новую гипотезу рождения Солнечной системы 4 / 1438
- На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 4 / 9126
- Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ 4 / 1318
- Госдеп одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку оружия у американских производителей 3 / 814
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.