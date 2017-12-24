Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Wizz Air отложил запуск новых рейсов из Киева
Wizz Air отложил запуск новых рейсов из Киева
Фото: flickr.com/photos/stmaartenpiloot

Wizz Air отложил запуск новых рейсов из Киева

Самолеты в Лиссабон и Таллин начнут летать на два месяца позже

24.12.17 172
100

Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллин на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года. Об этом пишет Avianews.

Пассажиры, успевшие купить билеты на отмененные рейсы, обратили внимание на то, что бронирования начали исчезать из личного кабинета на сайте лоукостера.

Информацию о переносе рейсов на июнь  подтвердили в колл-центре компании, не уточнив причины данного решения.

Помимо переноса запуска новый рейсов  также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер, свидетельствуют данные системы бронирования.

Подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен был открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллин и увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.

Напомним, Wizz Air открывает пять новых маршрутов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Киев и Лиссабон восстановят авиасообщениеИз Львова в Чехию полетит румынский лоукостерСколько украинцы готовы платить за полеты в ЕС, - опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Ищу тебя. Рейтинг лучших работодателей Украины 6781
  2. 10 років. Дякую, Києве, за твоїх людей 3070
  3. Ещё один день войны. Репортаж из Широкино 1944
  4. Грозные дни. Репортаж из Иерусалима 2154
  5. Как Киев сползает в Днепр. История столичных оползней 3466
  6. Не только в голове. Зачем украинцы едят тараканов 2041
  7. Дикий синхрон. Как в Киеве появилось пространство для белых ворон 2584
  8. Лезгинка под бандуру. Как украинцы реформировали Грузию 2026
  9. Репетиция с Орфеем. Мафия засыпает, город просыпается 1552
  10. Философия п…ца, или Все оттенки чёрного. Как новый фильм Каурисмяки дарит надежду 5015
  1. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 6187 / 8270
  2. На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 5483 / 9125
  3. Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 4953 / 5526
  4. Одесский припортовый завод нашел нового партнера 4536 / 5126
  5. Минимальная зарплата с 1 января вырастет на 17% 3058 / 19968
  6. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 2497 / 3083
  7. СЦККнули. Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса 2325 / 3612
  8. Курс биткоина сегодня опускался ниже 11 тыс. долларов 2028 / 3702
  9. 100 самых влиятельных украинцев 1831 / 8024
  10. Названо главное научное открытие года 1572 / 1807
  1. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 59 / 8270
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 18 / 46642
  3. Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 12 / 5526
  4. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 10 / 3083
  5. СЦККнули. Зачем Путин вывел своих офицеров из Донбасса 7 / 3612
  6. Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных 5 / 1485
  7. Астрономы выдвинули новую гипотезу рождения Солнечной системы 4 / 1438
  8. На стройке Керченского моста оккупанты использовали негодный грунт, теперь им надо еще 3 млрд рублей 4 / 9125
  9. Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ 4 / 1318
  10. Госдеп одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку оружия у американских производителей 3 / 814
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.