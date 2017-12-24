Wizz Air отложил запуск новых рейсов из Киева

Самолеты в Лиссабон и Таллин начнут летать на два месяца позже

Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллин на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года. Об этом пишет Avianews.

Пассажиры, успевшие купить билеты на отмененные рейсы, обратили внимание на то, что бронирования начали исчезать из личного кабинета на сайте лоукостера.

Информацию о переносе рейсов на июнь подтвердили в колл-центре компании, не уточнив причины данного решения.

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Помимо переноса запуска новый рейсов также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер, свидетельствуют данные системы бронирования.

Подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен был открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллин и увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.

Напомним, Wizz Air открывает пять новых маршрутов.