Боевики уменьшили активность, но обстрелы полностью не прекращают, - штаб АТО

Наши военные на провокации не поддаются

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики, хотя и уменьшив активность, не прекратили полностью обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение суток оккупанты совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Оба нарушения режима перемирия состоялись на донецком направлении.

В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии.

Подразделения ВСУ на провокации не поддаются и огонь в ответ не открывают.

Напомним, 23 декабря в районе проведения антитеррористической операции начало действовать новогодне-рождественское перемирие.