Боевики уменьшили активность, но обстрелы полностью не прекращают, - штаб АТО

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики, хотя и уменьшив активность, не прекратили полностью обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение суток оккупанты совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Оба нарушения режима перемирия состоялись на донецком направлении.
В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии.
Подразделения ВСУ на провокации не поддаются и огонь в ответ не открывают.
Напомним, 23 декабря в районе проведения антитеррористической операции начало действовать новогодне-рождественское перемирие.