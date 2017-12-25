«Если тебя осудят на Страшном Суде… то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты ее не разглядел», - говорит главная героиня спектакля своему мужу...

«Любовная отповедь мужчине…» - это семейная жизнь длиною в 25 лет. От страстной любви к серебряной годовщине свадьбы. Живет ли так долго любовь? Можно ли уберечь ее за четверть века?!

В моноспектакле «Любовная отповедь мужчине…» по мотивам пьесы Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» сюжет завязывается на решении, которое приняла героиня и оно окончательно!

Но прежде Грасиэла должна выговориться - вылить душу и выложить как на тарелочке всю боль, все обиды и надежды.

Впервые за много лет Грасиэла не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях! Она говорит так, что слышен каждый удар ее сердца. Воспоминания, отчаяние, прозрение…

В эту минуту Грасиэла отдала бы всю роскошь, богатство и много рассветов своей жизни, чтобы вернуть время, когда в заброшенной старой хижине - их первом жилище - царила Любовь.

- Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты ее не разглядел!.. – бросает она в отчаянии мужу.

Моноспектакль «Любовная отповедь мужчине…» - это откровение о женщинах. Это откровение для мужчин.

Спектакль-магия. Представление как визит к психологу. Все, как на ладони, но при этом невозможно угадать, что за тайна откроется в следующий миг...

Счастье длится, пока живет любовь??..

Глубину и космичность придают постановке композиции Астора Пьяццоллы. Музыка великого Маэстро проходит через душу героини, оседая воспоминаниями в каждом ее слове...

По словам художественного руководителя Театра, режиссера-постановщика, н. а. Украины Богдана Струтинского, в спектакле много ассоциативных рядов:

- Грасиэла является дирижером собственной жизни и поэтому, кроме большой сцены, она играет еще и в оркестровой яме. Здесь много контактных вещей, когда она общается с музыкой, что-то пытаясь передать не через прямое действие, - говорит Богдан Струтинский.

Художественный руководитель Театра поясняет, что это своего рода терапия: спросить вслух и найти правильный для себя ответ.

- Мы пробуем это исследовать, ищем параллели, которые есть в сегодняшней современной жизни, которые мы проживаем и ощущаем на себе, - говорит режиссер-постановщик. - Это представление, которое затрагивает в первую очередь психологию, но не по законам чистой логики, а по законам эмоций.

В главной роли: Ирина Беспалова-Примак, з. а. Украины Ася Середа-Голдун

Режиссер-постановщик – генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский.

Дирижер-постановщик – Сергей Дидок

Когда: 25 января, четверг

Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Начало в 19:00

Стоимость билетов: 100-200грн

Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/lyubovnij-monolog/