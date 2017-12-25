В зоне АТО ранен украинский защитник

Враг продолжает обстреливать наши позиции несмотря на достигнутые договоренности о праздничном перемирии

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска в темное время суток не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил в общей сложности более двадцати мин.

На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал наши оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие неподалеку Каменки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пластуны привезли в зону АТО Вифлеемский огонь

В общем за минувшие сутки российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что боевики уменьшили активность, но обстрелы полностью не прекращают.