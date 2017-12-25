Обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО запланирован на 27 декабря

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, Александром Захарченко и Леонидом Пасечником.

По итогам встречи патриарх Кирилл сообщил, что все условия по обмену пленными согласованы, передает УНИАН.

Обмен пленными должен произойти 27 декабря.

"Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между "ДНР" и "ЛНР" и Украиной", - рассказал российский патриарх.

"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - подчеркнул Кирилл.

Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен пройдет 27 декабря.

По его словам, обмен пройдет по формуле – "306 на 74".

Во встрече также принимал участие лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

Напомним, в ноябре Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подтвердила готовность сторон выполнить обмен пленными.