Обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО запланирован на 27 декабря

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, Александром Захарченко и Леонидом Пасечником.
По итогам встречи патриарх Кирилл сообщил, что все условия по обмену пленными согласованы, передает УНИАН.
Обмен пленными должен произойти 27 декабря.
"Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между "ДНР" и "ЛНР" и Украиной", - рассказал российский патриарх.
"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - подчеркнул Кирилл.
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Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен пройдет 27 декабря.
По его словам, обмен пройдет по формуле – "306 на 74".
Во встрече также принимал участие лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.
Напомним, в ноябре Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подтвердила готовность сторон выполнить обмен пленными.