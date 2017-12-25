Украину сегодня накроют дожди

Сухо будет только в южных областях и Крыму

Сегодня, 25 декабря, почти по всей территории Украины пройдут дожди. Только в трех южных областях - Одесской, Херсонской, Николаевской и в Крыму будет сухо.

Температура днем везде будет плюсовой, прогнозирует Укргидрометцентр.

В Одесской, Николаевской и Запорожской областях воздух прогреется до +10 градусов.

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Холоднее всего будет на Луганщине, Полтавщине, Харьковщине - 2-4 градуса тепла.

В общем температура будет колебаться в пределах 6-8 градусов.

Ранее спасатели предупредили, что 25 декабря в связи с осадками и снеготаянием в трех западных областях Украины ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м.