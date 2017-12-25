Геращенко об освобождении заложников: Остались технические детали

В вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе остаются технические и логистические детали.
Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Мы делаем все, чтобы на днях состоялось освобождение заложников. Остались определенные технические детали, логистические вопросы и ключевое - чтобы все стороны выполнили обязательства", - сказала Геращенко.
Она отметила, что в ТКГ упорно работают, "чтобы на днях были замечательные новости для украинцев".
Геращенко в очередной раз призвала журналистов с пониманием отнестись к процессу переговоров и пообещала сообщить новости и детали переговоров, как только это будет возможно.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко, что обмен пленными должен состояться 27 декабря.