АТО: террористы на Донбассе отметили Рождество обстрелом украинцев

Один наш защитник ранен

Согласно минским договоренностям, с 00:00 часов 23 декабря 2017 года на линии боевого соприкосновения объявлено перемирие на Новогодние и Рождественские праздники.

Несмотря на это, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали обстрелы позиций украинских войск, в том числе из тяжелого вооружения.

Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Всячески стараясь соблюдать мирные соглашения, в двух случаях украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь.

За минувшие сутки в результате обстрела наших позиций вблизи Авдеевки получил ранения один украинский защитник. Он был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь в Покровске, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление

Так, в праздничный вечер около 23 часов боевики начали минометный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Крымского, который продолжался почти час. Наемники успели выпустить 26 снарядов и не остановились, пока украинские военнослужащие не успокоили их метким огнем из станкового гранатомета.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 25 декабря

Это была единственная враждебная провокация на Луганском направлении за прошедшие сутки.

Донецкое направление

В течение дня российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции вдоль всей линии фронта.

Так, днем ​​и вечером враг дважды открывал прицельный огонь по защитникам Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия, на что получал жесткий ответ с наших позиций.

Также во второй половине дня зафиксированы враждебные обстрелы украинских опорных пунктов в районе Верхнеторецкого, Красногоровки и Каменки. При этом наемники вели огонь из стрелкового оружия и РПГ, а вблизи Верхнеторецкого зафиксированы выстрелы снайпера.