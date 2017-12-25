Полиция открыла несколько дел по факту подкупа избирателей на местных выборах

В воскресенье, 24 декабря, на выборах в 51 объединенную территориальную общину (ОТО) в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.



"По состоянию на 21.00 (воскресенья - ред.) в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по ст. 160 Уголовного кодекса "Подкуп избирателя, участника референдума" открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, три производства на Черниговщине и четыре - на Полтавщине. Также в Черкасской и Полтавской областях полицейские открыли по одному уголовному производству по ст. 158 "Фальсификация избирательных документов".

Напомним, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенную территориальную общину в 17 областях. Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТО.