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В Госпогранслужбы рассказали все о биометрическом контроле на границе с РФ

В Госпогранслужбы рассказали все о биометрическом контроле на границе с РФ
Олег Слободян / Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

В тестовом режиме контроль заработает с 27 декабря

25.12.17 110
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Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Российской Федерацией заработают с 27 декабря в тестовом режиме. 

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина". 

"27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы для того, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту, который состоится с 1 января. Да, действительно, с завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы в основных пунктах пропуска", - рассказал Слободян. 

На вопрос ведущего, какое количество таких комплексов и где именно они будут размещены, Слободян ответил: "Они будут менять в процессе этих дней, которые остались до Нового года, свою дислокацию. Они будут использоваться там, где будет самый большой трафик, во-первых. Во-вторых, там, где есть потенциальная необходимость их применять на направлениях сосредоточения основных усилий. Конечно, это будут и основные пункты пропуска. Это Гоптовка в Харьковской области, Бачевск в Сумской - там, где расположены основные стратегические магистрали, а также и в других местах, чтобы посмотреть, как работает связь и как работают коммуникации". 

Слободян также подчеркнул, что сейчас идут последние технические приготовления к тому, чтобы эти комплексы с 1 января заработали в полном режиме.

"Сейчас идут технические приготовления. Конечно, объем работы, который нужно было выполнить в течение последних 4 месяцев, достаточно велик. Это не только обустройство наших основных 157 пунктов пропуска необходимой аппаратурой, но и создание системы передачи этой информации, хранения этой информации. То есть это достаточно такой масштабный проект, если брать и для ГПСУ, и для Украины в целом... До 1 января мы будем готовы на 100 процентов", - сказал он. 

На вопрос будут ли подобные мобильные комплексы установлены на пунктах пропуска в зоне АТО, Слободян ответил: "Если мы говорим о зоне АТО, и о КПВВ на линии разграничения, граждане РФ могут проезжать только по той территории, которая контролируется Украиной, на ту территорию, которая временно нам неподконтрольна, и то при условии наличия разрешений. То есть для того, чтобы попасть на КПВВ в зоне АТО, им нужно официально пересечь границу в действующих пунктах пропуска и, конечно, они будут проходить биометрическую проверку там, где они будут заезжать в Украину. В то же время, на КПВВ и на линии разграничения, и на админгранице с временно оккупированным Крымом будут установлены приборы для биометрического контроля, но они будут выполнять там скорее вспомогательную функцию для проверки биометрических данных того или иного лица в случае, если возникнет сомнение, например, что это действительно тот гражданин, паспорт которого человека он предоставляет. То есть на линии разграничения".

Напомним, как ранее сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины  Зорян Шкиряк в Facebook, мобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря.

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