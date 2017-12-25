Наблюдатели рассказали об основных нарушениях на местных выборах

Существенных нарушений, которые бы исказили волеизъявление избирателей, зафиксировано не было

На воскресных выборах в 51 объединенной громаде больше всего нарушений были связаны с ведением агитации, вмешательством должностных лиц и использованием государственных и коммунальных ресурсов в интересах отдельных кандидатов.

Об этом заявила гражданская сеть "Опора".



"Нечеткость ряда положений закона "О местных выборах", и соответственно, правовая неопределенность важных избирательных процедур, недостаточная профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, непрозрачность финансирования предвыборной агитации, случаи злоупотребления административным ресурсом со стороны государственных служащих, проблемы с изготовлением избирательных бюллетеней являются факторами, которые негативно влияли на общее качество избирательного процесса в объединенных территориальных громадах", - сообщают в организации.

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"Особое беспокойство вызывает информация о возможном применении на этих выборах технологий по подкупу избирателей, манипуляций с голосованием на отдельных специальных избирательных участках и по месту пребывания избирателей", - говорится в отчете "Опоры".

Организация также отметила политически мотивированные решения, действия или бездеятельность избирательных комиссий.

В то же время наблюдатели не зафиксировали в течение дня голосования существенных нарушений, которые бы исказили волеизъявление избирателей.

Напомним, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях. Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ. К правоохранителям поступило 73 сообщения о нарушениях, в результате чего полиция открыла 13 уголовных производств.