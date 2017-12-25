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ОПОРА: Выборы 24 декабря не соответствуют общепризнанным стандартам

ОПОРА: Выборы 24 декабря не соответствуют общепризнанным стандартам
Фото: Ярослав Дебелый, Фокус

Волеизъявление избирателей прошло с нарушениями законодательства

25.12.17 114
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Координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает, что первые местные выборы в объединенные территориальные громады 24 декабря состоялись с нарушением законодательства и общепризнанных стандартов. 

Об этом Айвазовская заявила в эфире "112 Украина", передает Укринформ

"Если говорить об общих итогах, то, к сожалению, комплекс проблем, зафиксированный на этих выборах, не позволяет нам утверждать, что они в полной мере отвечали общепризнанным стандартам и национальному законодательству", - отметила эксперт. 

По ее словам, предпосылкой для нарушений стали нечеткость отдельных норм закона и правовая неопределенность важных процедур. Айвазовская отметила, что это привело к тому, что несколько групп интересов во время подсчета голосов или осуществления тех или иных этапов избирательного процесса конфликтовали, по-разному трактуя нормы закона. 

Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали случаи применения админресурса во время выборов. 

"К сожалению, случаи злоупотребления административным ресурсом фиксировались и на этих выборах", - констатировала Айвазовская. 

Кроме того, она сообщила о проблемах с изготовлением бюллетеней. 

"В Полтавской области в двух округах не удалось провести выборы в местный совет полноценно, потому что кандидатов не оказалось в избирательном бюллетне", - сообщила глава ОО "ОПОРА". 

Эксперты гражданской сети констатируют недостаточную  профессиональность и подготовку членов избирательных комиссий, непрозрачность финансирования предвыборной агитации. 

Напомним, 24 декабря в Украине прошли выборы в 51-й объединенной территориальной громаде в 17 областях.

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