ОПОРА: Выборы 24 декабря не соответствуют общепризнанным стандартам

Координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает, что первые местные выборы в объединенные территориальные громады 24 декабря состоялись с нарушением законодательства и общепризнанных стандартов.

Об этом Айвазовская заявила в эфире "112 Украина", передает Укринформ.

"Если говорить об общих итогах, то, к сожалению, комплекс проблем, зафиксированный на этих выборах, не позволяет нам утверждать, что они в полной мере отвечали общепризнанным стандартам и национальному законодательству", - отметила эксперт.

По ее словам, предпосылкой для нарушений стали нечеткость отдельных норм закона и правовая неопределенность важных процедур. Айвазовская отметила, что это привело к тому, что несколько групп интересов во время подсчета голосов или осуществления тех или иных этапов избирательного процесса конфликтовали, по-разному трактуя нормы закона.

Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали случаи применения админресурса во время выборов.

"К сожалению, случаи злоупотребления административным ресурсом фиксировались и на этих выборах", - констатировала Айвазовская.

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Кроме того, она сообщила о проблемах с изготовлением бюллетеней.

"В Полтавской области в двух округах не удалось провести выборы в местный совет полноценно, потому что кандидатов не оказалось в избирательном бюллетне", - сообщила глава ОО "ОПОРА".

Эксперты гражданской сети констатируют недостаточную профессиональность и подготовку членов избирательных комиссий, непрозрачность финансирования предвыборной агитации.

Напомним, 24 декабря в Украине прошли выборы в 51-й объединенной территориальной громаде в 17 областях.