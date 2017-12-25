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Дело 26 февраля: оккупанты назвали Чийгоза "организатором беспорядков"

Дело 26 февраля: оккупанты назвали Чийгоза "организатором беспорядков"
Ахтем Чийгоз / Фото из открытых источников

Следующее заседание по делу запланировано на 11 января

25.12.17 464
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25 декабря на заседании подконтрольного Кремлю Центрального районного суда по "делу 26 февраля" прокурор огласил новую, уже третью, редакцию обвинительного заключения. 

Как сообщает Крым.Реалии, в документе говорится, что зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз является "организатором массовых беспорядков" под Верховной Радой Крыма. 

Согласно озвученным сведениям обвинительного заключения, подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов и Эскендер Кантемиров, подчиняясь "требованиям, которые передавало руководство Меджлиса, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия насилием". 

Следующее заседание по "делу 26 февраля" запланировано на 11 января 2018 года. 

В 2015 году начался суд над группой крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. 

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву. 

Российские власти 25 октября освободили осужденных в Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передали их Турции, позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

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