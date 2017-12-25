В Киеве в 2018-м отремонтируют 10 парков

Столичные власти планируют разбить новый парк на Троещине и завершить ремонт парка Киото

В следующем году в 10 парках разных районов столицы будет осуществлен капитальный ремонт.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, эти парки должны выглядеть не хуже парка "Наталка" на Оболони, сообщает пресс-служба столичного городского головы.

"У нас большие планы по обустройству парков. Киев - это город-парк. Такого большого количества зеленых насаждений нет ни в одной столице Европы", - сказал Кличко.

Он перечислил парки, в которых запланирован ремонт: парк им. Рыльского в Голосеевском районе, парк Партизанской Славы в Дарницком, парк им. Романа Шухевича в Деснянском, парк "Наталка" в Оболонском (вторая очередь), Печерский ландшафтный парк в Печерском районе, Куреневский парк в Подольском районе, парк "Совки" в Святошинском районе, парк "Отрадный" в Соломенском районе, Сырецкий парк в Шевченковском районе.

Также столичные власти планируют разбить новый парк на Троещине и завершить ремонт парка Киото.

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Кличко напомнил, что столичным властям удалось совместно с активистами вернуть в собственность громады парк "Наталка", стадион "Старт" и Киевский велотрек.

Мэр Киева добавил, что в следующем году также завершится реконструкция легкоатлетического манежа на Березняках, который планируют открыть в мае.

Напомним, Киевсовет принял оптимистический бюджет города на 2018 год.