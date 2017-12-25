В районе АТО впервые с начала перемирия установилась тишина

С полуночи до 18:00 вдоль всей линии разграничения не зафиксировано ни одного обстрела

Сегодняшний день в районе проведения АТО впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия прошел без нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сообщении.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей, заверили в пресс-центре.

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Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

Напомним, обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО запланирован на 27 декабря.