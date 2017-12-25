Оккупанты сорвали новогодне-рождественское перемирие на Донбассе

Враг обстрелял силы АТО под Павлополем из 120-мм минометов

Российско-террористические войска сорвали перемирие на время новогодне-рождественских праздников и обстреляли район Павлополя из 120-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - отмечается в сообщении.

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Действия террористов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня, подчеркнули в штабе.

Напомним, сегодня с полуночи до 18:00 вдоль всей линии разграничения не было зафиксировано ни одного обстрела.