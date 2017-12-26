АТО: боевики дважды нарушили перемирие

Украинские военные огонь в ответ не открывали

На протяжении всего дня 27 декабря в районе проведения антитеррористической операции режим прекращения огня соблюдался. Однако в темное время суток российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Всего за минувшие сутки боевики 2 раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.

На донецком направлении около 19:00 российские наемники вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь в Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

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На луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши опорные пункты у Станицы Луганской.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного минскими договоренностями.