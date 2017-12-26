Сегодня ночью ограничат движение по Южному мосту в Киеве

В Киеве сегодня ночью ограничат движение на Южном мосту из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.
"С 22:00 26 декабря до 6:00 27 декабря в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с ул. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
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Напомним, на бульваре Дружбы Народов в Киеве будет построена новая транспортная развязка.