В Украине появится полиция превенции

Глава Нацполиции Сергей Князев анонсировал объединение двух полицейских подразделений в "Полицию превенции".
Об этом главный полицейский страны сообщил во время годовой итоговой пресс-конференции.
"Я думаю, что к концу 2018 года мы планируем унифицировать и сделать единым стандарт работы патрульной полиции. И блок полиции патрульной, и блок полиции общественной безопасности мы объединим. Не будет два разных департамента. Мы думаем, что мы придем к одному общему подразделению - это полиция превенции", - заявил Князев.
Ранее сообщалось, что в Нацполиции планируют переформатировать работу уголовного розыска.
Напомним, в Украине насчитывается 140 тыс. полицейских.