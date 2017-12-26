В Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году

Погибли в боях, пропали без вести или попали в плен почти две сотни военнослужащих

В 2017 году безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили почти две сотни военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

По состоянию на 18 декабря в 2017 году безвозвратные потери составили 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойцов получили ранения.

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В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированые и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступили 35 220 человек.

Напомним, статус участника боевых действий получили 350 тыс. военных.