40 народных депутатов пропустили в декабре почти все голосования в Раде, - КИУ

В последний месяц года состоялось 426 голосований, на которых был принят 21 законодательный акт

40 народных депутатов пропустили в декабре более 90% голосований, хотя часть из них была зарегистрирована в Верховной Раде Украины.

Об этом говорится в отчете Комитета избирателей Украины, который в рамках проекта "Дословно" проанализировал посещения и голосования народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады в декабре 2017 года.

В сообщении сказано, что за месяц состоялось 11 пленарных заседаний ВР, на которых в среднем присутствовали 330 народных депутатов из 423.

Среди 40 народных депутатов, которые почти не голосовали в декабре, 13 - являются членами фракции "Оппозиционный блок", 11 - внефракционных, по пять - из "Батькивщины" и "Блока Петра Порошенко", по два - из "Воля народа" и "Народного фронта", по одному - из Радикальной партии и "Видродження".

Среди депутатов, которые почти не голосовали, есть известные фамилии, в том числе - Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош (не проголосовали ни разу за месяц), Олесь Довгий (11 голосований), Юрий Бойко (19), Дмитрий Добкин (20), Владимир Парасюк (24), Сергей Кивалов (29), Наталья Королевская (30).

В КИУ отмечают, что среди фракций и групп ВР лучше всего посещали заседания депутаты "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", хуже всего – "Воли Народа".

В среднем на пленарных заседаниях ВР было зарегистрировано 85% депутатов НФ (69 депутатов), 83% - БПП (114), 78% - ВО "Батькивщина" (15), 76% - внефракционных (38), 75% - "Самопомочи" (18), 72% - Радикальной партии (15), 70% - "Видродження" (18), 69% - "Оппозиционного блока" (29), 61% - "Воля народа" (10).

Информация собиралась по данным письменной регистрации, говорится в сообщении. При этом отмечается, что всего в декабре состоялось 426 голосований, на которых был принят 21 законодательный акт.

Напомним, по данным КИУ, за три года 188 депутатов пропустили больше 50% голосований в Раде.