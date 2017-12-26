В 2018 году в Украине начнется строительство завода по производству боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK.

По его словам, несколько месяцев назад было принято решение выделить 1,4 млрд грн на начало строительство этого завода.

Министр обороны подчеркнул: завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца. А по мере закупок нового вооружения – будет изготавливать боеприпасы и к ним.

"Отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен – это не все необходимые средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", – добавил Полторак.

При этом министр заявил, что на данный момент Вооруженным силам Украины для выполнения поставленных задач хватает боеприпасов, которые уже находятся на складах.

Напомним, Минобороны отчиталось о проведении мероприятий по охране и обороне военных объектов.