Экстрадиция Фирташа в США приостановлена

Верховный суд Австрии постановил, что Дмитрий Фирташ останется в этой стране и не будет принудительно отправлен в США.
О приостановке экстрадиции украинского миллиардера в США сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его адвоката Лэнни Дж.Дэвис.
"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – заявил адвокат.
По его словам, Верховный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.
Напомним, Фирташа в Испанию не экстрадируют.