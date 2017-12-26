Экстрадиция Фирташа в США приостановлена

Верховный суд Австрии постановил, что Дмитрий Фирташ останется в этой стране и не будет принудительно отправлен в США.

О приостановке экстрадиции украинского миллиардера в США сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его адвоката Лэнни Дж.Дэвис.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – заявил адвокат.

По его словам, Верховный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

Напомним, Фирташа в Испанию не экстрадируют.