Украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе аннексированного полуострова Крым на аукционы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.
По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.
Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.
Напомним, Siemens не смог доказать суду РФ, что его обманули с "крымскими" турбинами.