Биометрический контроль не коснется крымчан

Биометрический контроль в контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с аннексированым Крымом заработает с 1 января 2018 года.

Однако, он не будет касаться граждан Украины, проживающих на полуострове.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе с ЕС ожидаются предпраздничные очереди

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым", - отметил он.

По словам Слободяна, биометрический контроль будет осуществляться на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных не будет осуществляться.

Напомним, Шойгу назвал милитаризацию границы с Украиной приоритетом для армии РФ.