Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Украине

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине, в том числе выполнение достигнутых в Минске договоренностей.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что во вторник они провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, в котором обсудили, в частности, конфликт в Сирии.

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"Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения "минских договоренностей". Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", - сказано в сообщении.

Тиллерсон и Лавров договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

Напомним, Геращенко и Лутковская отправились на Донбасс для обмена заложников.