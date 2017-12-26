Москва озвучила свою версию размещения миротворцев ООН в Донбассе

Карасин заявил, что все, что происходит с миротворческой миссией не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска

Работа по российскому проекту резолюции о размещении миротворческой миссии ООН для охраны специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может быть предпринята в 2018 году.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете Коммерсант.

Предполагается, что миротворцы, вооруженные стрелковым оружием, в течение полугода после отвода войск и техники от линии соприкосновения на юго-востоке Украины будут обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей ОБСЕ. В тексте документа подчеркивается, что эти рекомендации должны быть согласованы с украинскими властями и с представителями "ДНР" и "ЛНР".

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"Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска", — сказал он.

Дипломат указал, что есть "искусственные попытки" изменить данную концепцию в сторону внедрения внешней администрации с перекрытием границы между Донбассом и РФ, но Москва никогда этого не допустит.

Напомним, Лаврову популярно объяснили смысл миротворческой миссии на Донбассе.