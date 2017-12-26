Киев пожалуется на Москву в Международный морской трибунал

В феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, информирует "Интерфакс-Украина".

"Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом о морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Зеркаль.

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Заместитель министра отметила, что после представления меморандума РФ будет иметь три месяца на представление возражений относительно юрисдикции, при этом на эти возражения Украина сможет подать свои комментарии.

"После того как мы предоставим свой второй меморандум, будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у Арбитража для рассмотрения этого дела, то есть первые результаты могут быть уже в 2019 году", - добавила она.

Зеркаль отметила, что затем состоятся слушания по существу дела, а результатов стоит ожидать не ранее 2021 года.

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