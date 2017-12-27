АТО: погиб наш боец, пятеро ранены

26 декабря в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы позиций сил украинской армии и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за прошедшие сутки российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины.

Вследствие вражеских обстрелов Украина потеряла одного защитника, трое наших военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы.

На луганском направлении в вечернее время враг не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины.Из стрелкового оружия российские наемники вели огонь по защитникам Станицы Луганской.

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Кроме того, в районе Луганского, в светлое время суток, зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Применение беспилотников запрещено минскими договоренностями.

На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.