Украина передала боевикам 237 человек, - Медведчук

Украина передала боевикам "Д/ЛНР" в обмен на 74 заложника 237 человек. Об этом в эмире UA: Перший сообщил представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Виктор Медведчук, передает ТАСС.

"Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены", - сказал он.

По его словам, 40 человек уже отбыли наказание и были освобождены, а 29 отказались от обмена.

"Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали [ЛНР] не 75, а 73 человека, потому что на линии разграничения двое отказались", - добавил он.

Медведчук заверил, что ходе второго этапа обмена будут освобождены все пленные.

"Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены, и все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип "всех на всех", - сказал он.

Медведчук отметил, что Украина не могла включить граждан РФ в список на обмен пленными в Донбассе из-за действующей между странами СНГ конвенции.

"Сложность и проблема обмена заключалась в том, что украинская сторона с учетом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан РФ только по официальным каналам МИД. Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и были заменены. Это была серьезная проблема, с которой спорили представители республик Донбасса", - отметил он.

Напомним, обмен пленными уже завершился.