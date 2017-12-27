В среду, 27 декабря около 11:30 в Днепре на улице Богатырской местный житель обнаружил на мусорнике ручной гранатомет "РПГ-22". Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"На место обнаружения оружия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и взрывотехники. Боеприпас обследовали, вывезли на полигон и обезвредили. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).