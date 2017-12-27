Социолог озвучила варианты развития ситуации в Украине в 2018 году

Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина дала прогноз развития ситуации в стране в 2018 году.

Эксперт считает возможными три сценария событий в Украине. Такое мнение она высказала в интервью журналу "Новое время".

По ее словам, социологи могут предсказать реакцию населения на события или решения, но сами решения и последующие события часто предвидеть просто невозможно.

"Трудно строить прогнозы, если логику может взорвать чье-то решение, принятое правым полушарием. Поэтому в лучшем случае можем порассуждать о возможных вариантах развития событий следующего года", - заявила социолог.

По мнению Бекешкиной, первый вариант - стабилизационный - наиболее вероятный.

"В первые два года после Революции достоинства страна совершила настоящий рывок, осуществив больше перемен, чем за все предыдущие годы. И это несмотря на войну, катастрофическое падение экономики и жизненных стандартов... Однако есть одно существенное "НО": система осталась прежней. Олигархическо-клановая экономическая и соответствующая ей политическая система, базирующаяся на коррупции. Утратив основных бенефициариев после Майдана, она пришла в себя. На финансовые потоки встали новые люди, реанимировали прежние схемы и создали новые", - утверждает социолог.

Стабилизационный вариант развития событий означает политику мирного сосуществования с коррупцией "своих" коррупционеров, а также "не своих", но лояльных.



"Борьба с коррупцией заменяется имитацией, после демонстративных публичных арестов — многолетние судебные тяжбы (кстати, что там с "бриллиантовыми прокурорами"?), антикоррупционные структуры заполняются послушными людьми. Экономический рост возможен, но незначительный, поскольку система, не допускающая честной конкуренции, "отстегивающая" от бизнеса коррупционную ренту в государственный аппарат и политику, отпугивающая иностранных инвесторов, не способна к прорыву", - считает Бекешкина.

"Возможно ли последовательное осуществление этой модели? Скорее всего, нет. С одной стороны — осмелевшее и чувствующее свою силу гражданское общество. С другой — западные партнеры, теряющие терпение и откровенно связывающие перспективы финансовой, политической и военной поддержки с успехами в борьбе с коррупцией. А главное — народ, разочарованный и злой, сильно обедневший после трехкратного падения гривны и почти ежедневно получающий сообщения о многомиллионных коррупционных сделках. Так что последовательная реализация варианта "пусть все будет как есть" вряд ли возможна", - подытожила Бекешкина.

Вариант второй, по мнению социолога, — возможный. Она назвала его "отступательно-силовой (очень плохой)".

Так, перспектива предстоящих выборов и отсутствие гарантии сохранения власти может вызвать искушение решить некоторые проблемы силовым путем. А заключение мира с коррупцией логически означает войну с антикоррупционерами. Конец уходящего года ознаменовался настоящей контратакой системы на антикоррупционные органы. Также, очевидно, что в следующий год перейдет скандальный закон, обязывающий заполнять электронные декларации представителей антикоррупционных организаций и всех, кто с ними связан.

"Вряд ли дойдет до репрессий, но ведь есть и другие методы: возбудить народную жабу зависти, круглосуточно вызывать на допросы, дискредитировать в СМИ, да мало ли еще как. Заткнуть рты особо шумным, нажать на собственников медиа, назначить своего в доску аудитора для НАБУ, а лучше — взять под полный контроль и заменить непослушных. Насколько реалистичен этот силовой вариант, по сути, сворачивания демократии? Как последовательная политика — нет. Слишком сильна зависимость от западных партнеров... А без поддержки Запада Украина останется наедине с Россией. Но время от времени, когда у власти правое полушарие будет подавлять работу левого, ситуативное обращение к силовому варианту вполне возможно", - добавила она.

Но есть и третий вариант - по мнению социолога, очень желательный. Бекешкина назвала его "прогрессивно-наступательным".

"Давайте представим, что в год перед выборами власть (дружно, всеми своими ветвями) решит, что наилучший способ добиться успеха на выборах — это сделать максимум полезного для страны, осуществить необходимые преобразования и реформы. И прежде всего — убрать с дороги развития камень коррупции. Для этого — дать волю НАБУ, приняв необходимые для успешности их работы законы (разрешить прослушку, провокацию взятки и прочее), распустить это недоразумение — НАПК, набрав туда настоящих воинов, создать антикоррупционный суд... Да много чего надо сделать из того, что так и не было сделано за эти годы. И — максимально привлекать к сотрудничеству общественные организации, видя в них самых надежных соратников", - пишет Бекешкина.



Однако, по ее мнению, такой вариант не очень реален.

"Но, как показывает опыт, под сильным давлением гражданского общества и западных партнеров были приняты законы, абсолютно невыгодные власти во всех ее ветвях. Яркий пример — электронные декларации... Чудо - что у наших элит верх над жадностью возьмет здравый смысл или хотя бы чувство самосохранения, и они поймут, что без Украины они — никто и ничто. Чудо - если народ пошлет подальше бессовестных популистов и поддержит тех, кто предлагает реальные программы и планы. Чудо - если кое-кто решит, что перспектива войти в историю Украины реформатором, превратившим страну в современную европейскую державу, гораздо важнее приобретения еще одного миллиарда", - подытожила социолог.

Напомним, в ЕС предупредили Украину о последствиях отката реформ.