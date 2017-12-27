Экс-мэр Торецка передумал возвращаться в "ДНР", - СМИ

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины экс-мэр Торецка (ранее - Дзержинск) Владимир Слепцов отказался возвращаться на оккупированную территорию непосредственно во время обмена пленными 27 декабря.
Как сообщает Громадське, Слепцов скрылся в автобусе украинских журналистов вблизи оккупированной Горловки Донецкой области и заявил, что отказывается от обмена. Таким образом бывший мэр Торецка будет отбывать наказание в Украине.
Отметим, что 17 августа 2016 года прокуратура Донецкой области официально вручила мэру Торецка Владимиру Слепцову сообщение о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. 14 декабря 2017 года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей для обмена пленными.
Напомним, Украина передала боевикам 237 человек.