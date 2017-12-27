Завтра Порошенко одобрит медреформу

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о медицинской реформе завтра, 28 декабря.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Завтра он подпишет закон о медицинской реформе", - заверил премьер.



Сегодня правительство приняло ряд актов, необходимых для внедрения медреформы.

В частности, приняты около двадцати нормативных актов, в том числе положение о Национальной службе здоровья и начале ее работы с июля следующего года.

Напомним, 19 октября Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (регистрационный номер 6327). Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета в соответствии с тарифами.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мер борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, и других программ в области охраны здоровья, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

26 декабря посол Канады в Украине Роман Ващук выразил обеспокоенность, что в Украине до сих пор не начато внедрение медицинской реформы, прокомментировав тот факт, что соответствующий закон до сих пор не подписан президентом Украины.