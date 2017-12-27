Генеральная прокуратуры Украины опубликовала часть следственных материалов из дела о хищении 87 млн грн при организации тендеров в Запорожье.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В аудиозаписях и переписке чиновники и бизнесмены открыто согласовывают проведение торгов. Опубликованы записи телефонных разговоров и интернет переписка с апреля 2016-го по октябрь 2017-го года.
В материале приводится схема взаимодействия заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова и заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко.
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Пустоваров курировал схему через департаменты образования, спорта и инфраструктуры.
От лица Владислава Марченко действовал его брат Марк. В прокуратуре утверждают, он фактически руководил тремя десятками фирм, которые участвовали в фиктивных тендерах.
Напомним, посол Швейцарии неоднократно слышал рассказы о случаях коррупции в Украине.