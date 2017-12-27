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Освобождение заложников Кремля

Названы имена украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе

Названы имена украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе
Пленные в Донбассе / Фото: mosvedi.ru

Большинство наших ребят незаконно удерживались боевиками несколько лет

27.12.17 166
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Сегодня, 27 декабря, в районе Майорска Донецкой области состоялось освобождение 74 украинских заложников из тюрем российско-оккупационных бандформирований.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, большинство освобожденных заложников незаконно удерживались боевиками несколько лет. Согласно информации СБУ, среди заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе, на сегодняшний день числится более 170 человек. В то же время, представители ОРДЛО подтверждают только 103 незаконно удерживаемых. Из этого списка сегодня были освобождены 74 украинца, напоминает УНИАН.

"В свою очередь, украинская сторона передала 306 человек путем помилования и освобождения их из-под стражи. Они совершили преступления, но к ним были применены изменение меры пресечения или процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством. Среди переданных нет таких, кто совершил убийство и другие тяжкие преступления, и не подпадает под процедуру помилования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВР отметили, что украинские переговорщики в гуманитарной минской группе очень жестко и тяжело боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время, еще после Дебальцево и битвы за Донецкий аэропорт, находились в тюрьмах боевиков и содержались в Макеевской колонии.

"Среди освобожденных - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, подвергшийся страшным пыткам в застенках ОРДО.

Также среди освобожденных есть легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще после обороны Донецкого аэропорта.

Удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволи, - Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых раненными захватили боевики в период с конца 2014 года по начало 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Среди освобожденных - легендарный историк и религиовед, за которого боролись многие люди доброй воли со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев и другие.

Также среди освобожденных: Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., БердникД.О., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К.В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р., Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов В .В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И.В., Храмых А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Иовов Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие, сообщили в Верховной Раде.

"Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. Мы готовы ко второй волне освобождения. Также крайне важно установить судьбы людей, которых считают пропавшими без вести на Донбассе", - отметила первый заместитель председателя ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Напомним, первый этап обмена пленными между украинской стороной и боевиками завершился.

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