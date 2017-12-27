Василий Грицак заявил, что еще 402 считаются без вести пропавшими

На сегодня еще 103 человека остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он добавил, что десятки пленных еще остаются в России.

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших", - цитирует главу СБУ пресс-служба ведомства.

В среду, 27 декабря, после долгих и трудных переговоров состоялся масштабный обмен пленными. В этот раз на подконтрольные Украине территории вернулись 74 заложника, боевики Донбасса требовали передать 306 человек, но согласились ехать 237 человек.

За время всех обменов, по данным СБУ, освобождены или найдены 3 тысячи 215 человек.