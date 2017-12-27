В закрытии деклараций военных прокуроров суд нарушений не нашел

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и НАПК относительно решения закрыть информацию об имущественном положении чиновников военной прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.
В суде отметили, что не установили нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Матиосом решения запретить обнародование деклараций сотрудников прокуратуры.
Также истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации чиновников военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.
Напомним, САП обеспокоен "войной" между НАБУ и НАПК.