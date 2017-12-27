Госсекретарь США просит Россию вернуться в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.
Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя Госдепа США Хизер Нойерт по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Госсекретарь, особенно отмечая беспокойство США в связи с ростом насилия на востоке Украины, обратился с призывом к России, чтобы она вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации и понизила уровень насилия в Украине", - цитирует Интерфакс-Украина заявление Госдепа.