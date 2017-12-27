Канада анонсировала расширение помощи Украине в военной сфере

Министр обороны Канады Харджит Саджан рассказал о поисках поддержки дополнительных путей для поддержки Украины на фоне агрессии России.
"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в этот сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан в комментарии Укринформ.
Он пообещал работать в этом направлении.
"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.
Напомним, Климкин озвучил результаты действия ЗСТ с Канадой.