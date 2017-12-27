Мать освобожденного из плена Александра Олейника приехала в Борисполь, чтобы встретить сына. Когда женщина услышала голос сына по телефону, то потеряла сознание.
Об этом сообщает "Громадське".
Он позвонил и сказал матери, что уже тут. После этого мать потеряла сознание.
Александр Олейник попал в плен боевиков 9 февраля 2015 года, за неделю до трагических событий в Дебальцево. Александр служил в составе 128 горно-пехотной бригады Вооруженных сил.
Напомним, еще 103 человека остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях.