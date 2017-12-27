В Харькове прошла встреча освобожденных украинских пленных

В аэропорту Харькова прошла встреча освобожденных из плена боевиков украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил освобожденных на Донбассе украинцев в Харькове.

"Наконец это случилось! Этого дня мы ждали больше трех лет. С Саур-Могилы, где попали первые украинские воины, которые сегодня с нами. И после Дебальцево, где 40-вой батальон держал оборону. И из-под Луганска, и киборги из донецкого аэропорта стоят за моей спиной. Освобожденные из вражеского плена, где они были в заложниках лишь за то, что любят Украину", - отметил президент.

Также Порошенко рассказал о том, как происходила встреча Ирины Геращенко с пленными украинцами в Авдеевке:

"И дрогнуло сердце сегодня, когда Ирина Геращенко, мой уполномоченный, которая была в Горловке, на оккупированной территории, достала украинский флаг и зазвучало в Горловке "Слава Украине!" И парни, гордые, подняли украинские флаги, сказали, "мы сделаем все, чтобы украинские флаги вернулись на оккупированную территорию".

Напомним, следующий обмен пленными на Донбассе может пройти по формуле "74 на 29".