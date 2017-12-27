Ощадбанку выделили 5,75 млрд грн

Кабинет министров решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд грн.
Соответствующее решение правительство приняло 27 декабря, сообщают Українські Новини.
В частности, Кабмин решил увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд грн путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.
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Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.
В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн.
Напомним, Ощадбанк официально обвинили в незаконном получении активов Дельта Банка.