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Главная » Страна » Ощадбанку выделили 5,75 млрд грн

Ощадбанку выделили 5,75 млрд грн

Ощадбанку выделили 5,75 млрд грн
Фото: Днепр Час

В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн

27.12.17 699
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Кабинет министров решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд грн.

Соответствующее решение правительство приняло 27 декабря, сообщают Українські Новини.

В частности, Кабмин решил увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд грн путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.

Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.

В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн.

Напомним, Ощадбанк официально обвинили в незаконном получении активов Дельта Банка.

 

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