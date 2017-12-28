АТО: враг четырежды нарушил перемирие

На протяжении 27 декабря в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате вражеских обстрелов двое военных сил АТО получили легкие ранения.

В Приазовье в светлое время суток боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям вблизи Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления из неподконтрольной украинскому правительству Саханки, а впоследствии вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия из временно оккупированной Ужовки.

В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.