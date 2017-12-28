Brexit не повлияет на поддержку Украины Великобританией

Канада и Великобритания не намерены сворачивать свою военную поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан после своего визита в Великобританию, передает Укринформ.
"Я прекрасно пообщался с государственным секретарем по вопросам обороны Объединенного Королевства относительно поддержки Украины. Мы и в дальнейшем будем координировать наши усилия", – сказал Саджан.
По его словам, выход Великобритании из состава Европейского Союза не уменьшит поддержки Лондоном Украины.
"Мы обсудили пути дальнейшего сотрудничества в поддержке Украины. У меня нет сомнений в продолжении существенной помощи, которую Украине предоставляют Великобритания и Канада", – отметил министр обороны Канады.
Он добавил, что одной из приоритетных задач этого сотрудничества будет реформирование Украины.
"Мы и в дальнейшем будем согласованно работать над расширением возможностей Вооруженных сил Украины и содействием реформ, которые продолжаются в Украине", – подытожил Саджан.
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Напомним, Канада и Великобритания отправили в Украину команду военных инструкторов, которые тренируют украинских военных навыкам современного боя.