С начала года в Украине изъяли и уничтожили более 79 тысяч боеприпасов, – ГСЧС

С начала 2017 года года пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли более 79 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, сотрудники ГСЧС изъяли и уничтожили 79 355 взрывоопасных предметов, в том числе 445 авиационных бомб.

Только за последние четверо суток осуществлено 68 выездов, в ходе которых выявлено 411 боеприпасов.

Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Луганской области 26 декабря пиротехнические расчеты ГСЧС Украины обследовали 30,2 га территории области, где обнаружена и изъята 31 единица взрывоопасных предметов. В этот же день в Донецкой области пиротехнические подразделения осуществили 11 выездов, во время которых обнаружили 70 единиц взрывоопасных предметов.