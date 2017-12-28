Обмен пленными согласовывали не с боевиками, а с Россией, – МВОТ

Обмен заложниками согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак, передает 5 канал.

"Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", – сказал Грымчак.

Он подчеркнул, что любые решения относительно деятельности так называемых "республик" принимает Москва.

По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.

"Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", – добавил чиновник.

Напомним, 27 декабря в районе Майорска Донецкой области состоялось освобождение 74 украинских заложников из тюрем российско-оккупационных бандформирований. Украинская сторона передала на подконтрольную РФ территорию 237 человек путем помилования и освобождения их из-под стражи.