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Луценко назвал 3 основных источника топ-коррупции в Украине

Луценко назвал 3 основных источника топ-коррупции в Украине
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Борьба с коррупцией силовыми методами дает только 10% успеха, все остальное делается на законодательном поле

28.12.17 111
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил уверенность, что топ-коррупцию в Украине, включая партийную коррупцию, можно искоренить, если изменить ситуацию в трех направлениях. Об этом сообщает segodnya.ua.

По мнению Луценко, эти направления – это госпредприятия, таможня и недра.

"Уверен, что есть три ключевых шага. Первое – приватизация. Неприватизированные якобы государственные предприятия становятся главным источником партийной коррупции. Те партии, которые приходят к власти, стараются назначить своего директора на эти предприятия, получают за это выгодные заказы на подконтрольные фирмы и оттуда текут миллионы", – отметил Луценко.

При этом он сравнил Украину и Польшу. В Украине сейчас около 3,5 тысяч государственных предприятий. В Польше в 1991 году, когда она начинала реформу, их было 4,5 тысячи. Теперь у нее только 45 государственных предприятий. С приватизации Польша получила примерно 400 миллиардов долларов. В Украине из 3,5 тысяч государственных предприятий есть 1800, которые вообще не работают. Приблизительно 1800 из которых на 80% убыточны.

"И они за прошлый год, и думаю, что и в этом году будет тоже самое, принесли, если не ошибаюсь, 30 миллиардов убытков. Итак, они генерируют убытки, ложатся на плечи народа и в то же время их товарами, их операциями подпитываются победители партийных гонок. Что нужно сделать? Да, можно ловить 3,5 тысячи директоров и их связи с партиями. И это нужно делать. Так сделали Польша, Венгрия, Румыния, Восточная Германия, то есть все, кто проводил реформы", – сказал Луценко.

Второй аспект в существовании топ-коррупции, по мнению генпрокурора, это ситуация на таможне, из которой 20-30% товаров все еще недоплачивают в бюджет.

"Нужно сделать простую вещь – установить электронные сканеры, через которые будет проверяться, что везется, какой вес и много других показателей. Антимонопольный комитет блокирует из-за жалоб фирм-однодневок тендер с тремя всемирными компаниями, которые производят товары на весь мир. То есть, только три компании делают подобное оборудование. Я уверен, что руководство государства должно вмешаться и разобраться. Сканеры должны стоять. Деньги на это выделены. Кстати, из денег, конфискованных у преступных организаций Януковича", – подчеркнул генпрокурор.

Третий шаг – это украинские недра. По словам Луценко, украинские недра делятся непрозрачно, функционируют неприбыльно, хотя являются одним из столпов: индустриальный, аграрный и геологический столпы развития будущего Украины.

"Но недра еще никогда прозрачно не делились: ни газ, ни нефть, ни гранит, ни янтарь, ни какие-либо другие ископаемые. Что нужно сделать? Открыть эту сферу. Осветить ее, обеспечить аукционы. И я уверен, что это убьет коррупцию, которая сегодня подпитывает колоссальные коррупционные структуры. Согласно всем научным данным, борьба с коррупцией силовыми методами дает только 10% успеха. Все остальное делается на законодательном поле, закрывая вероятные дырки для коррупции. К этому я призываю в своих письмах главу Верховной Рады, главу правительства и в своих дискуссиях – президента", – подытожил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил, что в начале 2018 года Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

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