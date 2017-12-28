Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году

Кремль может пойти на определенные уступки в украинском вопросе, но не стоит ожидать скорого разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

Новый год принесет свою долю нестабильности для Украины, прогнозирует Stratfor. Так, страна проведет 2018 год в подготовке к президентским и парламентским выборам, которые предстоят в 2019 году. Это будут первые выборы после досрочного голосования, последовавшего за Евромайданом в 2014 году.



"По мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти довольно вероятны, как возможны и досрочные выборы", - считают в частной американской разведке.

Но Украина, говорится в прогнозе, не будет отклоняться от своего прозападного курса, ведь будет переживать еще один год войны на востоке страны.

"Хотя США и Россия приступят к переговорам по конфликту на Донбассе и могут даже продвинуться в вопросе миротворцев ООН, решение в более широком смысле останется недостижимым в 2018 году", - заявили в американской разведывательно-аналитической компании.

Также Украина продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США и западных партнеров, в то время как сама она будет стремиться к дальнейшей интеграции с Польшей и странами Балтии в сферах экономики, энергетики и безопасности.

"Тем временем Россия активизирует свою гибридную военную кампанию – подразумевающую кибератаки и громкие убийства – против Украины и ее сторонников", - добавили в Stratfor.